Juventus, la priorità ora è il centrale: idea Skriniar. Sull'esterno Molina è sempre in pole

Brutta tegola per la Juventus. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il ko a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, già reduce da un brutto infortunio, ha rimediato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e sarà necessario l'intervento chirurgico. Il giocatore sarà assente per un periodo che andrà fra i 20 e i 30 giorni con Igor Tudor che sarà costretto a fare di necessità virtù almeno fino alla prossima pausa rinunciando al centrale per match delicatissimi come quello di Champions League contro il Real Madrid.

E nel frattempo sul mercato dalla Continassa starebbero già cercando delle alternative, specialmente per ovviare alla fragilità del giocatore. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un'opzione potrebbe essere rappresentata da Milan Skriniar. Il difensore slovacco ex Samp, Inter e PSG adesso veste la maglia del Fenerbahce e potrebbe tornare nel nostro campionato con la formula del prestito.

Da non dimenticare invece come i bianconeri abbiano bisogno anche di giocatori sulla corsia laterale. Sempre come si legge sulla rosea, la proprietà resta sempre Molina dell’Atletico Madrid. L'argentino resta uno dei giocatori in cima alla lista di Comolli. L'alternativa può essere rappresentata da Jonathan Clauss del Nizza già allenato da Tudor ai tempi del Marsiglia.