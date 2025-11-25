In estate si parlava di Juventus, Molina: "Io sono molto contento all'Atletico Madrid"

Nahuel Molina, difensore dell'Atletico Madrid, ha presentato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Simeone la partita di Champions League di domani sera contro l'Inter: "L'infortunio di Llorente è una perdita significativa per la squadra, se ne avrò la possibilità sarò più che mai volenteroso nel provare a dare il massimo. Per noi è una partita importante, se gioco io o no e cosa succede a me è secondario. Sarà una partita difficile, se ne avrò l'occasione sono pronto a dare una mano".

Che avversaria è per voi l'Inter?

"Vengono da una sconfitta nel derby, ma sono una squadra molto tosta. Siamo davanti ai nostri tifosi, mi aspetto una gran partita. E spero che sia possibile fornire una grande prestazione".

Il suo nome in estate è stato accostato anche a squadre italiane (si parlava della Juventus, ndr).

"Che venga fatto il tuo nome è sempre un bene, ma io sono molto contento qui all'Atletico Madrid e non ho niente da dire a riguardo".

Sente di ricevere il giusto sostegno dallo staff tecnico?

"Sono contento del supporto che mi dà l'allenatore. E non solo da parte sua, è così anche con i miei compagni di squadra. Devi saperti riprendere, quando hai la chance".

Si sente pronto per giocare questa sfida?

"Bisogna sempre esserlo, non solo quando si infortuna un compagno di squadra. Simeone chiede standard elevati tutti i giorni a ognuno dei giocatori".