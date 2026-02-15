Atletico Madrid, duro attacco di Oblak: "Non possiamo scegliere quali partite giocare"

Parole durissime quelle pronunciate ai microfoni di DAZN da Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, dopo il ko per 3-0 in casa del Rayo Vallecano: "Sembra che LaLiga si sia buttata via. Non possiamo perdere partite così, non possiamo giocare come abbiamo fatto oggi. Sarà difficile competere in questo modo. Non puoi scegliere quali partite giocare. Ogni partita deve essere giocata al massimo, ogni partita deve essere vinta, e ho la sensazione che non lo stiamo facendo. Il Rayo era molto più forte; meritavamo di perdere".

C'è l'impressione che nelle coppe giochiate su livelli diversi rispetto al campionato.

"Non c'è una spiegazione, ma l'unica cosa che sappiamo è che non si possono scegliere le partite da giocare. La nostra mentalità non ci permette di vincere partite consecutive, e questo è un male da parte nostra. La squadra deve fare un passo avanti, e oggi non l'abbiamo fatto".

Tanti, forse troppi errori difensivi.

"Dobbiamo essere più vicini ai giocatori. Abbiamo difeso male entrambe le azioni perché erano smarcati, avrebbero potuto guardarsi intorno... Sono arrabbiato e triste".