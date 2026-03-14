Atletico Madrid, quanto dista il riscatto di Nico Gonzalez dalla Juve. E oggi parte titolare

E se tre gol non bastassero a Nico Gonzalez per restare all'Atletico Madrid? Il discorso è più ampio di così, ovviamente. L'esterno argentino è arrivato alla corte di Diego Simeone la scorsa estate, lasciando la Juventus in prestito con obbligo di riscatto, ma nel corso della stagione ha dovuto affrontare diversi problemi fisici e muscolari che lo hanno frenato. Tuttavia, nell'ultima partita di campionato contro la Real Sociedad, è entrato dalla panchina al 54' e trovato subito il gol dopo nemmeno un quarto d'ora dal cambio. Con tanto di doppietta all'81' su assist dell'ex Atalanta Ruggeri.

Il gol in campionato mancava da un'eternità. Praticamente dal suo debutto nella Liga con i rojiblancos contro il Villarreal lo scorso 13 settembre. Spezzato il digiuno, oggi il 'Cholo' lo schiera dal primo minuto nel match col Getafe al Metropolitano, così da raggiungere la ventesima presenza nel torneo. La diciannovesima in 27 presenze. E qui spunta un dettaglio nel contratto di Nico González: infatti nella trattativa in extremis con la Juventus è stata inclusa una clausola di riscatto da 32 milioni di euro, che diventerebbe obbligatoria al superamento di 45 minuti giocati in più di 20 partite di Liga.

La situazione. Mancano 11 giornate alla fine, ma l'ex Fiorentina è un giocatore che piace moltissimo a Simeone, anche se il prezzo è considerato troppo alto. Di certo Nico González vorrebbe rimanere a Madrid e subito dopo i due gol inferti alla Real Sociedad ha garantito: "Cerco di non pensarci e di godermi ogni momento con questo gruppo che mi ha fatto sentire parte della squadra dal primo giorno. Non vorrei stare a pensare a cosa succederà, perché impazzirei e questo mi danneggerebbe come calciatore".

Nonostante gli infortuni abbiano complicato i suoi piani, c'è ancora tempo per Nico González. E un'altra via possibile: rinegoziare il prezzo con la Juventus. Ma servirà capire quanta voglia avrà il club bianconero di farlo. Intanto oggi, in caso di minutaggio superiore ad un tempo di gioco, timbrerebbe la quattordicesima presenza che lo distanzierebbe solamente di 7 partite al traguardo del riscatto obbligatorio dell'Atletico Madrid.