Juventus, per Nico Gonzalez l'Atletico vuole trattare i 32 milioni pattuiti la scorsa estate

Il futuro di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid è legato a una clausola di riscatto automatico piuttosto precisa, sottolinea oggi Tuttosport: l'obbligo scatterà al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali esclusivamente in Liga, conteggiando solo le gare con almeno 45 minuti disputati. Al momento, l'argentino ha già collezionato 13 presenze "utili" su un totale di 21 necessarie per far scattare l'automatismo. Mancano dunque solo 8 partite al traguardo; un obiettivo alla portata, a meno che il club spagnolo non decida di gestirne minuziosamente l'impiego da qui a fine campionato per evitare l'obbligo alle cifre attuali.

Simeone lo vorrebbe confermare, l'Atletico trattare la cifra pattuita

Diego Pablo Simeone si è detto molto soddisfatto del rendimento dell'ex Fiorentina, peraltro decisivo nel weekend con la doppietta che ha steso il Bilbao, e la volontà dell'Atletico è quella di procedere con l'acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, l'intenzione dei Colchoneros è quella di rinegoziare i termini dell'accordo, puntando a una cifra inferiore rispetto ai 32 milioni di euro previsti inizialmente. La strategia del club madrileno punterà sulla volontà del calciatore e sulla necessità della Juventus di monetizzare.

L'argentino ha voglia di rimanere in Liga

Secondo il quotidiano torinese Gonzalez spingerà con decisione per rimanere in Spagna. Nonostante il fascino di poter lavorare con un tecnico come Spalletti a Torino, l'argentino ha trovato a Madrid una dimensione perfetta per esprimersi, sentendosi al centro del progetto sia in Liga che in Champions League. Pesa, inoltre, la delusione per la precedente esperienza juventina, dove era stato impiegato persino come esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1, un ruolo che gli pensava e di cui ha un ricordo pessimo.