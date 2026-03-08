Atletico, quasi impossibile scatti l'obbligo di riscatto per Nico Gonzalez: la Juve osserva

Nico Gonzalez ha dato ulteriori segnali di ripresa, segnando una doppietta ieri contro la Real Sociedad con la maglia dell'Atletico Madrid. L'argentino è in prestito con obbligo di riscatto ai Colchoneros e, qualora dovesse scattare, la Juventus incasserebbe 33-34 milioni di euro complessivi dall'operazione. La verità però è che è molto difficile che questa condizione possa verificarsi.

L'ex Fiorentina infatti dovrebbe giocare almeno il 60% delle partite de LaLiga e restare in campo per 45 o più minuti: attualmente è a quota 13, dunque, a 11 turni dal termine, ne mancherebbero altre 9 o 10 da disputare per l'esterno offensivo (da capire se servono 22 o 23 presenze, visto che matematicamente ne servirebbero 22,8). Difficile, anche se non impossibile.

Il suo bilancio stagionale è di 2 gettoni in Serie A, 19 apparizioni in campionato, con 3 gol all'attivo, una gara in Coppa del Re e 7 sfide in Champions League. Il contributo che ha dato è sicuramente al di sotto delle aspettative e di conseguenza ora la dirigenza dovrà capire che cosa fare nel prossimo futuro.