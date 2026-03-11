Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, meglio tenere Zhegrova o riabbracciare Nico Gonzalez? Le stagioni a confronto

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:37Serie A
Ivan Cardia

La Juventus studia la rivoluzione del futuro. In attesa di capire se i bianconeri riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, e se - probabilmente sì - Luciano Spalletti li guiderà in futuro, i temi caldi sono tanti. Tra questi, anche il pacchetto degli esterni offensivi. Anche se le due situazioni non sono direttamente collegate, viste le caratteristiche tattiche, un possibile dualismo riguarda Edon Zhegrova e Nico Gonzalez. Su chi è meglio puntare?

La stagione di Zhegrova. Se il percorso in bianconero del kosovaro si dovesse ridurre a un momento, non sarebbe certo positivo: il gol fallito con il Galatasaray pesa come un macigno, su tutta la stagione della Juventus. Più in generale, l’ex Lille non è riuscito a integrarsi fino in fondo: sia Tudor sia Spalletti a un ruolo decisamente marginale. A poche partite dalla fine dell’annata sportiva, da titolare ne ha giocata soltanto una e nemmeno bene: schierato dal 1’ in Champions con il Pafos, è uscito all’intervallo e al suo posto è entrato Conceicao, decisivo per la vittoria bianconera. In venti presenze stagionali, zero gol e zero assist. Non un gran bottino, per un giocatore comunque pagato 15,5 milioni di euro (più 3 di bonus) e con un contratto fino al 2030.

La stagione di Nico. Decisamente migliore l’annata dell’argentino ex Fiorentina. Con la maglia dell’Atlético Madrid, Nico ha finora giocato 28 partite, di cui 19 da titolare. Tre i gol, tutti realizzati ne LaLiga spagnola, mentre finora non è arrivato alcun assist. Diego Simeone lo ha schierato per lo più da esterno a sinistra nel suo 4-4-2, con il figlio Giuliano o Llorente sull’out opposto, ma non sono mancate un paio di uscite da laterale a tutta fascia nel 3-5-2, o anche da attaccante puro. La doppietta alla Real Sociedad nell’ultimo turno di campionato ha riacceso il dibattito: a Madrid, Nico ha diversi estimatori, a partire dallo stesso Cholo. Che però vorrebbe abbassare la cifra pattuita con la Juventus per il riscatto - che non diventerà obbligatorio, visto che è lontano il minimo di gare da titolare -, pari a 32 milioni di euro.

