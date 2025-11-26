Atletico Madrid, Ruggeri: "Bravi a limitare l'Inter, ecco cosa accomuna Simeone e Gasp"

Matteo Ruggeri, esterno sinistro dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara vinta per 2-1 sull'Inter: "E' stata una partita molto tosta, siamo stati bravi a interpretarla nel migliore dei modi contro una squadra di qualità. Li abbiamo limitati, portandoci a casa questa grande vittoria che ci spinge in alto e da domani penseremo alla prossima".

Come si reagisce allo svantaggio?

"Solo restando uniti si riesce, non bisogna mai demoralizzarsi anche quando prendi gol. Lo abbiamo fatto segnando alla fine, siamo contenti".

Il cholismo è un po' esasperato?

"Io penso sempre a lavorare e a migliorarmi, cerco di seguire i consigli del mister per aiutare la squadra".

Cosa ti ha insegnato Simeone?

"Di non accontentarsi mai e di superare l'ostacolo, che è un po' la stessa filosofia di Gasperini".