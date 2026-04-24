Simeone: "Quanto penso all'Arsenal? Zero. Sappiamo cosa ci stiamo giocando, c'è emozione"

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Athletic Club, Diego Simeone ha ribadito con forza la sua filosofia del "partita dopo partita", mantenendo completamente il focus sull’impegno di LaLiga e rimandando ogni pensiero alla semifinale di Champions League contro l’Arsenal.

Interrogato proprio sulla sfida europea, l’allenatore argentino è stato netto: "Ci penso zero", una risposta breve ma emblematica del suo approccio, basato sulla concentrazione totale sul presente. Il momento dell’Atlético non è semplice, con risultati altalenanti: la sconfitta nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad e il recente passo falso in campionato contro l’Elche vanno a "rovinare" l'impresa contro il Barcellona in Champions. Nonostante ciò, Simeone ha voluto trasmettere fiducia nell’ambiente: "Lo spogliatoio sta molto bene, sappiamo cosa ci stiamo giocando. C’è una grande emozione e la consapevolezza di ciò che possiamo ancora ottenere".

Il tecnico ha ribadito l’importanza di affrontare ogni partita come decisiva: "È fondamentale fare bene prima di ogni competizione. Quando arriverà il momento della Champions, penseremo alla Champions". Guardando al match contro i baschi, Simeone ha mostrato grande rispetto per l’avversario: "Ha vinto una partita importante che gli ha dato tranquillità. Ha giocatori di qualità e dovremo essere bravi a portare la gara dove possiamo fargli male". Infine, una nota sulla formazione: il tecnico ha confermato il ritorno di Jan Oblak tra i pali, con Juan Musso che tornerà in panchina.