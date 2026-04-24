Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Simeone: "Quanto penso all'Arsenal? Zero. Sappiamo cosa ci stiamo giocando, c'è emozione"

Simeone: "Quanto penso all'Arsenal? Zero. Sappiamo cosa ci stiamo giocando, c'è emozione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:42Calcio estero
Michele Pavese

Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Athletic Club, Diego Simeone ha ribadito con forza la sua filosofia del "partita dopo partita", mantenendo completamente il focus sull’impegno di LaLiga e rimandando ogni pensiero alla semifinale di Champions League contro l’Arsenal.

Interrogato proprio sulla sfida europea, l’allenatore argentino è stato netto: "Ci penso zero", una risposta breve ma emblematica del suo approccio, basato sulla concentrazione totale sul presente. Il momento dell’Atlético non è semplice, con risultati altalenanti: la sconfitta nella finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad e il recente passo falso in campionato contro l’Elche vanno a "rovinare" l'impresa contro il Barcellona in Champions. Nonostante ciò, Simeone ha voluto trasmettere fiducia nell’ambiente: "Lo spogliatoio sta molto bene, sappiamo cosa ci stiamo giocando. C’è una grande emozione e la consapevolezza di ciò che possiamo ancora ottenere".

Il tecnico ha ribadito l’importanza di affrontare ogni partita come decisiva: "È fondamentale fare bene prima di ogni competizione. Quando arriverà il momento della Champions, penseremo alla Champions". Guardando al match contro i baschi, Simeone ha mostrato grande rispetto per l’avversario: "Ha vinto una partita importante che gli ha dato tranquillità. Ha giocatori di qualità e dovremo essere bravi a portare la gara dove possiamo fargli male". Infine, una nota sulla formazione: il tecnico ha confermato il ritorno di Jan Oblak tra i pali, con Juan Musso che tornerà in panchina.

Articoli correlati
Quarta sconfitta di fila per l'Atletico, Simeone: "Responsabilità mia ma ne usciremo"... Quarta sconfitta di fila per l'Atletico, Simeone: "Responsabilità mia ma ne usciremo"
Simeone, turnover con obiettivo Champions: tra i 4 a riposo anche l'intoccabile Ruggeri... Simeone, turnover con obiettivo Champions: tra i 4 a riposo anche l'intoccabile Ruggeri
Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"... Simeone: "Non facciamo le vittime. La Real Sociedad ha meritato, dobbiamo imparare"
Altre notizie Calcio estero
Dalla Spagna: Bernardo Silva offerto al Real Madrid, ma Florentino Perez ha altri... Dalla Spagna: Bernardo Silva offerto al Real Madrid, ma Florentino Perez ha altri piani
Simeone: "Quanto penso all'Arsenal? Zero. Sappiamo cosa ci stiamo giocando, c'è emozione"... Simeone: "Quanto penso all'Arsenal? Zero. Sappiamo cosa ci stiamo giocando, c'è emozione"
PSG, ottimismo per Vitinha e Nuno Mendes: i due portoghesi in campo col Bayern? PSG, ottimismo per Vitinha e Nuno Mendes: i due portoghesi in campo col Bayern?
Glasner cerca il 4° successo su 4 sfide sul Liverpool: "Sarebbe unico, siamo motivatissimi"... Glasner cerca il 4° successo su 4 sfide sul Liverpool: "Sarebbe unico, siamo motivatissimi"
Contratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg... UfficialeContratto in scadenza per Rexhbecaj: il kosovaro lascerà l'Augusta e tornerà al Wolfsburg
Senesi da De Zerbi, ma a una condizione: il Tottenham deve restare in Premier Senesi da De Zerbi, ma a una condizione: il Tottenham deve restare in Premier
L'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche... UfficialeL'Augusta anticipa tutti: preso Sakar dal Lipsia, sul giovane tedesco c'era anche l'Inter
Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"... Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
Immagine top news n.2 Ranieri: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
Immagine top news n.3 Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”
Immagine top news n.5 La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri
Immagine top news n.6 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.7 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.2 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'indiscrezione di Pellegatti: "Goretzka è sempre più vicino al Milan, ieri me l'hanno confermato"
Immagine news Serie A n.2 Under 16 ko contro la Danimarca. Pasqual: "Passo avanti nella crescita dei ragazzi"
Immagine news Serie A n.3 McTominay prima spreca, poi si fa perdonare: Napoli avanti al 3', scozzese in doppia cifra
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte approva Alisson Santos: "Ragazzo serio e umile, ha caratteristiche importanti"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Terracciano: "Vogliamo provare a giocarcela, non possiamo aspettarli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 36ª giornata: un super gol di Birindelli regala la vittori al Monza sul Modena
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 "Guarisci presto Joanthan Klinsmann!". Lo striscione dello Stoccarda per il portiere del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, si dimette Mandfredi: “Missione compiuta, ora un club risanato”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo pensa già al futuro: "Sensazioni positive. Lo sono state fin dall'inizio"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Citerò FIGC e FIP, risarcimento da 100 milioni di euro"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"
Immagine news Serie C n.5 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.6 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?