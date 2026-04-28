Atletico Madrid, Simeone: "Il calcio non deve niente a nessuno. Alvarez? Normale piaccia a tante"

Alla vigilia di un appuntamento importantissimo per la stagione e non solo, Diego Simeone sceglie la via dell'umiltà. Nel giorno del suo compleanno, il tecnico dell'Atletico Madrid non esprime desideri, ma ringrazia per la stabilità familiare, preferendo tenere i piedi ben piantati a terra riguardo al futuro europeo: "Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade in terra. Noi facciamo la nostra parte, poi sarà quel che Dio vorrà".

"L'Arsenal non mi lascia spazio per preoccuparmi di altro"

Il ritorno dei Colchoneros tra le migliori quattro d'Europa dopo nove anni non è vissuto come una pressione, ma come una "responsabilità speciale". Simeone punta tutto sull'intensità e sulla gerarchia dei suoi uomini per scardinare la strategia dei Gunners: "L'Arsenal non mi lascia spazio per preoccuparmi di altro. Sarà un duello duro, deciso dai dettagli e dal lavoro difensivo che ci ha permesso di arrivare fin qui. Il calcio non deve nulla a nessuno, le cose si meritano lottando e sperando che la dea bendata sia dalla tua parte".

"Arsenal, Barcellona o PSG su Alvarez? Tutto normale"

Il tecnico ha poi analizzato i singoli, esaltando l'impatto di Sorloth, definito "determinante" quando è in fiducia, e la crescita di Lookman, il cui impiego resta però in dubbio per un fastidio fisico. Non poteva mancare una battuta su Julián Alvarez, finito nel mirino dei top club mondiali: "Non sono nella sua testa, ma è normale che squadre come Arsenal, Barcellona o PSG lo vogliano. È un giocatore straordinario ed è logico che sia così ambito".