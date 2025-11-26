Atletico Madrid, Simeone: "Inter fortissima, al momento è la migliore della Champions"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, commenta ai microfoni di Prime Video la vittoria per 2-1 sull'Inter in Champions League: "Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la più forte della Champions in questo momento. Per questo abbiamo fatto un primo tempo per ostacolare il loro gioco, sapevamo che nel secondo si poteva esprimere tutto l'altro repertorio che abbiamo con giocatori di categoria come Griezmann, Sorloth e Nico Gonzalez che sono entrati molto bene e ci hanno permesso di segnare nell'ultima azione. È stato molto bello, ma l'idea al di là del risultato era la stessa".

Come fa a vivere così intensamente la partita?

"Non so vivere nella zona di comfort, preferisco restare così. Uno deve lavorare con fede, amore e qualità. Ho giocatori che mi seguono e questo è determinante per ogni allenatore. Oggi c'erano attaccanti in panchina che volevano cominciare e quando sono entrati hanno dimostrato il loro valore".

E suo figlio Giuliano?

"Ha fatto molto bene anche lui oggi".