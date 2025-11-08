Autogol di Valle, Como sotto al Sinigaglia: l'arbitro toglie l'1-0 al Cagliari, il motivo

Il Como finisce sotto a sorpresa al Sinigaglia, ma l'1-0 del Cagliari viene annullato. Grande azione improvvisa dei rossoblù con Gaetano a sventagliare per Palestra, che rimette subito dentro: la deviazione sfortunata di Valle coglie Butez in contropiede e regala il vantaggio ai sardi al 19'. Ma richiamato dal VAR e su revisione al monitor, l'arbitro Pezzuto riguarda l'azione e annuncia all'intero stadio.

"A seguito di revisione il numero 2 del Cagliari commette fallo sul numero 3 del Como. Decisione finale: calcio di punizione". Nel corso dell'evoluzione dell'azione, quando Palestra ha recuperato palla su Valle, il primo ha commesso fallo e per questa ragione il gol del Cagliari è stato tolto.