Lecce-Verona 0-0, le pagelle: Berisha, che classe. Male Gagliardini

Risultato finale del match: Lecce-Verona 0-0.

LECCE

Falcone 6 - Si fa trovare pronto sulla conclusione di Gift Orban nel primo tempo, nella ripresa non è chiamato a compiere parate degne di nota.

Veiga 6 - Attento difensivamente, meno lucido con il pallone tra i piedi, anche se in uno dei momenti migliori del Lecce serve a Berisha un gran suggerimento, non sfruttato dall'albanese, che colpisce l'esterno della rete.

Gaspar 6 - Anche il centrale dei giallorossi non è sempre perfetto e sinonimo di indiscussa sicurezza, ma tutto sommato regge nel corso dei 90 minuti.

Tiago Gabriel 6,5 - Pian piano sta dimostrando la sua affidabilità in un campionato difficile come la Serie A, soffre pochissimo l'attacco veronese. Corvino potrebbe aver fatto nuovamente centro.

Gallo 6,5 - Ha di fronte un avversario insidioso come Belghali, ma non si fa sorprendere. Quando ha spazio s'inserisce per supportare la manovra offensiva dei suoi.

Coulibaly 6 - Buona gara, utile ai suoi in entrambe le fasi, sia in interdizione che nella costruzione del gioco.

Ramadani 6,5 - Il centrocampo del Lecce vince nettamente il confronto con quello avversario, l'albanese arriva sempre prima sulle seconde palle e fa sua la cabina di regia, con la solita sostanza.

M.Berisha 6,5 - L'eroe di Firenze si è preso la scena anche oggi, giocate di qualità, intelligenza palla al piede e ci prova anche da centrocampo. il vestito tattico cucito da Di Francesco gli sta dando tanta fiducia e ora è lui il leader tecnico del Lecce. (Dall'86' Kaba S.V.)

Banda 6 - In avvio mette e non poco in difficoltà Bella-Kotchap da quel lato, Montipò gli nega la gioia del gol su un bel tiro da fuori area, è scatenato nel primo tempo. Nella ripresa il difensore tedesco gli prende le misure. (Dal 77' Sottil 6,5 - Entra benissimo, creando l'occasione del rigore poi revocato al VAR).

Stulic 5,5 - Di Francesco gli dà ancora fiducia dal 1', ma oltre qualche buona sponda, dà poco alla squadra. Sempre troppo timido quando si avvicina alla porta avversaria. (Dal 66' Camarda 6,5 - Si rende più volte pericoloso e guadagna anche il calcio di rigore che poi Abisso annulla).

Morente 5,5 - Inizia bene, poi spreca un'occasione colossale, facendosi rimontare da Bradaric negli ultimi metri. E da lì si spegne, non risultando più pericoloso. (Dal 66' Pierotti 6 - Ha una buona occasione appena entrato, ma anche lui come chi occupava la corsia fino a qualche minuto prima, si fa anticipare da Bradaric).

Eusebio Di Francesco 6 - Continua il digiuno casalingo di vittorie del Lecce in Serie A, la sua squadra oggi fa decisamente meglio dell'avversario, non sfruttando però le occasioni avute a disposizione.

VERONA

Montipò 6,5 - Autore di diverse parate nel corso del match, tiene a galla i suoi con sicurezza.

Bella-Kotchap 6 - Contro l'Inter era stato protagonista di un'ottima prestazione, oggi ha di fronte un avversario agile come Banda e va spesso in affanno nel primo tempo, si riprende però nel secondo arginando il giocatore zambiano. Rischia tanto sul rigore annullato dal VAR.

Nelsson 6,5 - Vince tutti i duelli con Stulic ed è autore di una prova solida, senza sbavature.

Valentini 6 - Gioca più di un tempo con il cartellino giallo sulle spalle, ma non perde lucidità e il Verona porta a casa la porta inviolata e 1 punto prezioso.

Belghali 5,5 - Come il difensore tedesco, anche l'esterno risulta molto meno straripante in confronto alla grande prova contro l'Inter.

Akpa Akpro 5 - Il Verona a centrocampo fatica tanto e l'ex Lazio rischia anche di essere espulso nel finale di primo tempo, non un pomeriggio positivo.

Gagliardini 5 - Non è la giornata migliore neanche per lui, sbaglia tanto tecnicamente e non riesce a dare i tempi di gioco giusti alla manovra degli Scaligeri.

Harroui 5,5 - Scelto dal 1' al posto di Bernede, con una grande chance a disposizione: completamente assente dai radar del match. Non è ancora al meglio della condizione dopo il lungo infortunio. (Dal 55' Bernede 5,5 - Ha più di mezz'ora per mettersi in luce, non ci riesce).

Bradaric 6,5 - In fase difensiva compie diversi grandi interventi in copertura, provvidenziale per i suoi. Meno incisivo in fase offensiva. (Dal 74' Frese S.V.)

Giovane 5 - Come sempre dal suo arrivo in Serie A corre tanto, ma oggi non riesce a rendersi pericoloso in zona gol. (Dal 74' Sarr SV)

Gift Orban 5,5 - Non la miglior gara neanche per l'attaccante nigeriano, si fa vedere solo nel primo tempo con un guizzo neutralizzato da Montipò. (Dal 86' Niasse S.V.)

Paolo Zanetti 5,5 - Il Verona continua la sua striscia di match in Serie A senza vittorie e in più la prestazione dei suoi è stata nettamente negativa, con tanti, troppi errori, in particolare a centrocampo.