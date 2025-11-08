Torino, Vlasic: "Tanti compagni non hanno giocato il derby, ma tutti lo conosciamo"
Il centrocampista del Torino Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della stracittadina contro la Juventus valevole per l'11^ giornata di Serie A.
Stai giocando più da mezzala che da trequartista: hai le chiavi del Torino in mano.
"Sto giocando più in basso dell'anno scorso, ma dove devo fare tutte le cose di alto livello. Sto migliorando in fase difensiva e ho ancora tanti margini".
Da capitano come hai spiegato il derby ai compagni?
"Siamo una squadra con tanti nuovi giocatori. Tanti non hanno giocato il derby, ma tutti lo conosciamo. Ho detto a loro che c'è pressione, ma dobbiamo dare tutto in questa partita per i nostri tifosi e per noi stessi".
