Como-Cagliari 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (89' Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63' Baturina); Addai (75' Kuhn), Paz, Diao (46' Jesus Rodriguez); Morata (63' Douvikas). All.: Fabregas
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79' Idrissi); Gaetano (57' Adopo), Prati (79' Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Felici (79' Luvumbo); Esposito (67' Borrelli). All.: Pisacane
Arbitro: Pezzuto
Ammoniti: Addai (Co), Morata (Co), Prati (Ca), Palestra (Ca)
