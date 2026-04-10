Che paura in Shakhtar-AZ: Isaque Silva perde i sensi, giocatori in cerchio per coprire la scena

È stata una partita a senso unico tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar nell'andata dei quarti di Europa League, vinta dalla formazione ucraina per 3-0. Tuttavia, il frangente iniziale del match ha lasciato spettatori e presenti, giocatori e allenatori con il fiato sospeso per un episodio preoccupante.

Erano passati appena quattro minuti dal calcio d'inizio della sfida quando la situazione è sembrata precipitare. Dopo uno scontro con De Wit, Isaque Silva infatti è parso perdere conoscenza: nella dinamica dell'azione, il calciatore dell'AZ Alkmaar è caduto sopra il giocatore dello Shakhtar, gravando con il proprio peso sulla testa e sul fianco sinistro del 18enne, che è rimasto a terra sul terreno di gioco.

La scena ha generato un senso di preoccupazione immediata. Isaque è rimasto sul prato con la mano sinistra alzata e senza reagire in modo chiaro, il che ha provocato il rapido intervento dei servizi medici. I giocatori di entrambe le squadre hanno circondato immediatamente il brasiliano classe 2007 mentre veniva stabilizzato, per ragioni di privacy e impedire la divulgazione di certe immagini.

Immagini forti, alle quali nessuno vorrebbe mai assistere, mentre lo stadio è rimasto in assoluto silenzio. Dopo circa due minuti di cure, Isaque è riuscito a rialzarsi ed è stato accompagnato fuori dal campo per un controllo medico più dettagliato. Il giocatore dello Shakhtar poi è tornato in campo al 7° minuto; tuttavia, al 23° minuto, l'allenatore Arda Turan - al netto del colloquio fitto con il 18enne - ha deciso di sostituirlo con Bondarenko, già pronto a subentrare.

Pochi minuti dopo, le telecamere hanno inquadrato il brasiliano: Isaque Silva ha abbandonato il campo con le lacrime agli occhi, mostrando tutta la sua tristezza e frustrazione, anche se l'aspetto più importante è che la squadra ha dato priorità in ogni momento alla salute del giocatore.