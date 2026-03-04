AZ Alkmaar in finale di Coppa dei Paesi Bassi grazie a due autoreti
Sarà NEC-AZ Alkmaar la finale di KNVB Beker 2025/26, la Coppa dei Paesi Bassi. Due autoreti proiettano l'AZ all'atto conclsivo della manifestazione, permettendo alla squadra allenata da Leeroy Echteld di superare il Telstar, partita terminata 2-1. L'atto conclusivo si giocherà al "De Kuip" di Rotterdam il 19 aprile.
L'AZ ha già vinto la coppa in 4 occasioni, l'ultima delle quali nel 2013. Zero successi invece per il NEC Nijmegen, che nella serata di ieri ha vinto contro il PSV Eindhoven.
