Banda gela lo Stadium: Lecce in vantaggio sulla Juventus, gol al primo tiro in porta
Segui qui la diretta di Juventus-Lecce su TuttoMercatoWeb.com
Il calcio è strano: dopo un primo tempo dominato dalla Juventus, allo Stadium è il Lecce a passare allo Stadium. Dal rinvio di Di Gregorio arriva un errore in costruzione di Cambiaso: Banda anticipa Kalulu, salta Bremer e scarica un bolide sul primo palo dal limite dell'area. Giallorossi avanti 1-0 al 2' di recupero.
