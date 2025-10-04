Lazio, Cataldi: "Vorrei far tornare la Lazio dove merita: in Europa"
Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Torino.
Quanto pesava quel pallone?
"Pesava tanto. Venivamo da una vittoria, oggi ci accontentiamo di un pareggio".
Che emozione è segnare sotto la Nord?
"Sono contento di tornare a indossare questa maglia, vorrei solo poter dare a questa gente ciò che merita: tornare in Europa dove ci compete".
