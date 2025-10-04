Lazio, Ianni: "Una volta recuperati gli uomini esprimeremo un'idea di calcio migliore"
Il vice-allenatore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Torino: "l mister si scusa, non si sentiva bene, aveva un giramento di testa, porto le sue scuse".
E' stata emotivamente una partita difficile?
La partita è stata provante, specie nel finale. Potevamo fare di più prima nel chiuderla, ma poi bravi a recuperare. Giusto il pareggio".
Come venire fuori da questa situazioni di infortuni?
"Non devono essere un alibi, anche se abbiamo perso parecchi uomini. E' normale per noi recuperare giocatori in modo da avvicinarci il più possibile alla nostra idea di calcio. Una volta recuperati, arriveremo a esprimere un'idea di calcio migliore".
C'è in tema di brillantezza da migliorare?
"Non andrei a prendere in esame l'aspetto fisico, non è alla base di queste piccole problematiche. In certi momenti va azzannata la partita e in altri gestire. Oggi è una situazione particolare, potevamo avere problemi con giocatori che non giocavano da tempo. Va valutata poi la struttura come ad esempio l'ingresso di Belahyane per Basic".