Il Barcellona spera nel Camp Nou: il record di presenze finora è della squadra femminile

Sarà una grande notte quella che attende il Barcellona contro l’Atlético Madrid allo Spotify Camp Nou. Non solo per la posta in palio, ma per un’atmosfera che si preannuncia davvero calda. Nel club blaugrana c’è fiducia: l’obiettivo è sfiorare quota 60.000 spettatori, avvicinandosi al record recente registrato nel Clásico femminile. Dopo la riapertura parziale dell’impianto, il pubblico ha già dato segnali importanti, con presenze costantemente sopra i 56.000 tifosi. Ma questa volta si punta a qualcosa in più.

A spingere in questa direzione è anche il messaggio di Hansi Flick, che ha sottolineato il valore del legame tra squadra e tifosi: "La connessione è fantastica. Abbiamo bisogno di loro". Parole che riflettono un momento di sintonia ritrovata, in cui il pubblico può davvero fare la differenza. Non ci sarà una coreografia speciale, ma il colpo d’occhio sarà comunque garantito: il club distribuirà bandiere ai presenti per colorare lo stadio e amplificare il sostegno alla squadra.

La sfida, però, è stata classificata ad alto rischio. Per questo il Barcellona ha attivato rigide misure di sicurezza, limitando la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti esclusivamente al settore loro riservato. Si prevedono circa 2.500 sostenitori dell’Atlético. In campo sarà battaglia, ma sugli spalti si giocherà un’altra partita: quella del tifo. E in certe notti, al Camp Nou, può valere quanto un gol.