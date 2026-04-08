Follia dei tifosi del Barcellona: lancio di oggetti al pullman dell'Atletico e finestrini rotti

Altro scontro diretto, altri guai. Era già accaduto durante la precedente visita al Camp Nou per il ritorno delle semifinali di Coppa del Re, stavolta per il match d'andata dei quarti di Champions League l'autobus dell'Atletico Madrid è stato "accolto" dal lancio di oggetti da parte dei tifosi del Barcellona che hanno causato la rottura di due vetri.

Secondo la ricostruzione del quotidiano MARCA, l'incidente per Diego Simeone e i suoi giocatori è avvenuto proprio nella via precedente a quella che conduce al Camp Nou, con il pullman biancorosso che non è riuscito ad accedere allo stadio nelle minime condizioni di sicurezza. Piovuti addosso ai finestrini del mezzo di trasporto ufficiale dei giocatori del 'Cholo' una moltitudine di oggetti - rilevate a occhio nudo delle bottiglie - che, pur non avendo causato conseguenze tra i membri della spedizione, ha provocato danni materiali.

Nello specifico, nei due finestrini sul lato opposto a quello del conducente, finiti completamente in frantumi. Poi all'altezza del sedile in cui viaggia il delegato della squadra Pedro Pablo Matesanz. Un incidente che si ripete nuovamente per Barcellona-Atletico Madrid. Non a caso il club madrileno avrebbe mostrato indignazione per il revival di un momento che non sarebbe nemmeno dovuto accadere in principio per la Coppa del Re. Tantomeno in Champions League.