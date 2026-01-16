Barcellona frenato dal FPF nella corsa a Jakirovic: ora c'è il Milan davanti a tutte

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi per la propria squadra riserve in questa sessione invernale, ma, proprio come accade per la prima squadra, i paletti del Fair Play Finanziario si stanno rivelando un ostacolo quasi insormontabile. A farne le spese è la trattativa per Leon Jakirovic, promettente talento della Dinamo Zagabria. Il Barcellona lo aveva seguito con attenzione durante il Mondiale Under 17 dello scorso novembre, ma la situazione economica del club catalano ha fatto perdere terreno prezioso ai blaugrana.

Di questa situazione ha approfittato il Milan: i rossoneri sono balzati in pole position per il difensore croato classe 2008. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a investire 2,5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del diciottenne e battere la concorrenza internazionale, si legge in varie media iberici.