Baroni si è ripreso il Torino: ora prova a sfatare il tabù più delicato, dalla tribuna

Alzi la mano chi, qualche settimana fa, avrebbe immaginato Marco Baroni ancora saldo e sereno sulla panchina del Torino. Dopo un avvio difficile, complice un calendario tutt’altro che agevole, il tecnico fiorentino è invece riuscito a rimettere qualche chiodo alla sua panchina: nove punti nelle ultime cinque giornate di campionato, e una classifica non ancora positiva, ma decisamente più tranquilla.

La quadra. A spedire nel dimenticatoio qualsiasi dubbio, non la quadratura del cerchio che è impossibile, ma quella della formazione. Dopo alcuni tentativi, Baroni è passato in pianta stabile al 3-5-2, che ha dato più solidità e riportato il sereno. Meno soddisfacente, questo sì, l’ultimo passaggio: il 2-2 casalingo con il Pisa, al netto delle polemiche per il VAR, è arrivato in rimonta ma è stato un mezzo passo falso, classifica alla mano.

Un tabù da sfatare. A chiudere i dubbi, ci potrebbe pensare proprio la gara più sentita dalla Torino granata. Baroni la seguirà dalla tribuna, vista la squalifica: c’è chi dice che aiuti. Il tecnico, peraltro, è un ex, dato che dal 2011 al 2013 ha allenato la Primavera della Juventus. In quegli anni, come in quasi tutta la storia recente del derby della Mole, la stracittadina è stata amara per il Toro. Basti pensare a un dato: se arrivasse una vittoria o anche un pareggio, il Torino ritroverebbe i due risultati utili consecutivi. Nel derby, mancano dal 2001/2002.