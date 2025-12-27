Torino, Baroni dribbla le domande sul mercato: "Credetemi, sono concentrato sul lavoro"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Marco Baroni commenta così il match perso oggi per 2-1 contro il Cagliari: "Il dato negativo è il risultato, ma abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 nello specchio - ha detto analizzando la sfida -. Abbiamo creato, si torna al discorso già fatto: ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri. I due gol presi sono evitabili, sull'angolo c'è stato un doppio tocco e sul secondo siamo stati morbidi e leggeri. Abbiamo buttato via un'altra occasione per fare il saltino”.

Inevitabile una domanda anche sul mercato che riapre a breve: "Credetemi, parlo di lavoro e sono concentrato solo su quello - ha assicurato l'allenatore granata -. Qualsiasi altra cosa mi porterebbe via attenzione, penso ai giocatori che ho. E anche al fatto che avremo tante gare ravvicinate"

Chiosa sulle condizioni di Pedersen: "Aveva preso una contusione, poi si è riacceso e ha spinto tanto. Mi ha chiesto il cambio, domani lo valuteremo”, ha concluso.

Qui la conferenza stampa integrale.