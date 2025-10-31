Baschirotto: "Nicola il valore aggiunto della Cremonese. Juventus? Possiamo vincere"

"Umiltà, sacrificio e dedizione al lavoro". Federico Baschirotto spiega così a La Gazzetta dello Sport i segreti della Cremonese di Davide Nicola, tecnico che il difensore ammette di seguire in tutto e per tutto: "È il nostro valore aggiunto, ha creato una grande famiglia dove ci si dice sempre le cose in faccia". Ovviamente poi ci sono anche le idee dell'allenatore, che fanno la differenza, anche perché non si può arrivare a un traguardo per caso.

L'ex Lecce ha poi spiegato che per lui è un vantaggio a livello comunicativo il fatto che ci siano molti italiani in squadra. A convincerlo della scelta poi ci hanno pensato i componenti di questa società e di questo club: "Sono tornato per le parole di Nicola, del direttore sportivo Giacchetta, per il progetto che avevano in testa e il fatto che mi hanno voluto fortemente".

Domani ci sarà una sfida complicatissima, quasi proibitiva contro la Juventus, che però ha un solo punto in più dei grigiorossi. La classifica però non è un tema che interessa Baschirotto, che avverte: "Siamo sereni e consapevoli di ciò che serve. Vincere si può, perché no? Lo dico con rispetto, la determinazione non ci manca".