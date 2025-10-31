Baschirotto sulla Nazionale: "Chi lo sa? Dipende da Gattuso e dalla mia grande voglia"

È un Federico Baschirotto che si racconta a 360 gradi quello che ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il difensore italiano della Cremonese ha parlato tra le altre cose degli attaccanti che lo hanno fatto soffrire maggiormente in Serie A e ha menzionato Lautaro Martinez. Poi ha comunque elogiato Thuram, Kean e Vlahovic, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento con una giocata decisiva dal niente.

Parole al miele pure per Jamie Vardy, uno che la storia l'ha già fatta con il Leicester e che vuole ripeterla pure a Cremona, malgrado sarà impossibile riuscire a vincere lo Scudetto: "È un campione in campo e soprattutto fuori. Uno di quelli che ti indica la strada con l'esempio".

Baschirotto è realista e sa che a 29 anni può togliersi ancora tante soddisfazioni. Le ambizioni non gli mancano e la voglia di sognare neppure. Per questo non abbandona totalmente l'idea di un possibile approdo in Nazionale, malgrado ci siano calciatori di livello assoluto, anche più giovani di lui: "Chi lo sa? Dipende da Gattuso e dalla mia grande voglia di inseguire quel sogno". Un traguardo che deve obbligatoriamente passare attraverso le prestazioni con la Cremonese e una vittoria all'Allianz Stadium contro la Juve di Spalletti certamente aiuterebbe.