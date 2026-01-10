Baturina all'ultimo respiro, il Como riacciuffa il Bologna al 94': finisce 1-1 al Sinigaglia

Quando tutto sembrava perduto, una giocata dal nulla di Baturina è valsa l'1-1 del Como al 94' sul Bologna ridotto in 10 contro 11: punto d'oro per i lariani, per come si erano messe le cose, restando così in zona Europa. I rossoblù si mangiano le mani invece, tre punti avrebbero fatto comodo per accorciare nella rincorsa.

Spauracchio Cambiaghi, quanto spreca il Como

Un inizio shock per il Como, subito messo alla prova dal Bologna e un destro improvviso di Cambiaghi nel giro di 58 secondi, con Butez abile a respingere la minaccia lontano. Reset completo mentale dei padroni di casa, che sono ripartiti subito su percussioni continue di Jesus Rodriguez e compagni a sinistra, con Ravaglia a smanacciare ben due occasioni pericolose. I lariani però si sono confermati a lungo andare, seppur con imprecisione per la clamorosa palla gol di Nico Paz su invito di Lucumi a gettare nel cestino il possibile vantaggio. Un tap-in mancato da Vojvoda per questioni di millimetri ha invece chiuso con amarezza il primo tempo.

Cambiaghi fa e disfa

Pronti, via e nella ripresa Jesus Rodriguez si è ricavato tutto da solo una potenziale occasione per passare in vantaggio, ma è stato il Bologna a punire alla prima chance. Su palla persa da Vojvoda e azione personale di Cambiaghi a sbloccare il match 1-0 ai danni del Como. Una decina di minuti a seguire però è scoppiato il caos, tra l’espulsione di Cambiaghi per gomitata rifilata a Van der Brempt (su revisione del VAR e al monitor) all’ora di gioco con rigore fischiato e poi tolto per trattenuta troppo leggera di Vitik su Douvikas una manciata di minuti più tardi. Ma il Bologna, anche baciato dalla fortuna, ha tirato un sospiro di sollievo al minuto 67 per il palo interno di Nico Paz a spegnere a lato la potenziale palla dell’1-1.

Baturina tira fuori il coniglio dal cilindro, il Como la pareggia all'ultimo minuto

Gli equilibri però si sono irrimediabilmente rotti e sbilanciati a favore del Como, che ha cercato in tutti i modi di conquistare quantomeno il pareggio. Mentre Vincenzo Italiano ha sfoderato le carte Immobile, Casale e Freuler per un mix di esperienza. Ma l'arcobaleno tracciato dal nulla di Martin Baturina subentrato, a rientrare e calciare, ha insaccato alle spalle di Ravaglia un gol clamoroso e valido l'1-1 finale. Punto pesantissimo per il Como che si porta a 34 punti, a -2 da Roma e Juventus, restando in zona Europa. Bottino pieno fallito invece per il Bologna, che però ha risentito dell'inferiorità numerica nel finale.