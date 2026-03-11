Ranking UEFA per il 5° posto Champions: perdiamo altro terreno. Ride la Spagna

La due giorni di Champions League rende sempre più flebili le possibilità per l'Italia di avere una quinta squadra in Champions League. Restiamo in quarta posizione e osserviamo il sorpasso della Spagna alla Germania. Al momento pertanto sono gli iberici ad avere un posto in più nel massimo torneo continentale. Le nostre speranze sono riposte nelle altre due competizioni, sebbene il sorteggio che ha accoppiato Bologna e Roma negli ottavi di Europa League non ci è stato d'aiuto. Necessario che sia la vincente dello scontro diretto che la Fiorentina vadano avanti fino alla fine.

RANKING UEFA STAGIONALE PER DUE POSTI EXTRA IN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27

1. Inghilterra 22.513 (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Spagna 18.031 (6 su 8)

-----------------------------

3. Germania 18.000 (5 su 7)

4. Italia 17.357 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Francia 16.250 (4 su 7)

7. Polonia 15.250 (2 su 4)

8. Grecia 12.900 (2 su 5)

9. Cipro 11.906 (1 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)