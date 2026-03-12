Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 12 marzo

Stavolta non sono i risultati nelle coppe europee a rappresentare uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 12 marzo. Ruba la scena il primo round tra due italiane, Roma e Bologna, questa sera in campo per il derby di Europa League: si partirà al Dall'Ara alle 18:45 con un duello super in attacco tra Castro e Malen.

Intanto in casa Juventus si cerca di sbrogliare la matassa Dusan Vlahovic per la questione rinnovo: il suo ingaggio arriverebbe a 6 milioni con premi e obiettivi. Il centravanti serbo sta tornando in condizione e ieri è andato subito a segno in partitella. Soprattutto, dopo 105 giorni di assenza, tornerà convocato da Spalletti per la prossima partita di campionato questo sabato con l'Udinese.

Aria di rivoluzione in casa Inter. Le scorie del derby perso con il Milan preannunciano cambiamenti importanti nella spina dorsale della rosa, anche giganti come Barella e Bastoni sono finiti in discussione. E in estate, dopo lo Scudetto, ci saranno ritocchi importanti nella rosa di Chivu.