"Il viaggio continua": il Bayern ricorda i rinnovi di Davies, Musiala, Kimmich e Neuer

Giornata di bilanci quella di oggi per il Bayern Monaco, che nel corso del 2025 si è assicurato ancora per molto tempo la presenza in rosa di 4 tra i suoi elementi di maggior qualità. In queste ore, infatti, sono stati ricordati gli annunci dei rinnovi di Alphonso Davies, Jamal Musiala, Joshua Kimmich e Manuel Neuer. Tramite i propri canali social, il club bavarese ha dato questa comunicazione: "Il viaggio continua! Siamo lieti che abbiate prolungato il vostro soggiorno all'FC Bayern".

Davies, arrivato a Monaco di Baviera nel 2019 dal Vancouver Whitecaps, nei mesi scorsi ha prolungato il suo contratto fino al 2030. Un bell'attestato di fiducia reciproca, non scontato visto che l'estero canadese a lungo è stato vicino all'addio e con alle porte il Real Madrid pronto a puntare su di lui. Rinnovo fino al 2030 anche per Musiala, ancora i box per via del grave infortunio (frattura del perone e lesione dei legamenti) rimediato in uno scontro con Donnarumma durante il Mondiale per Club. Avrà dunque modo di tornare a mostrare il suo talento nei prossimi mesi e forte di un lungo contratto con il Bayern.

In chiusura, i due giocatori tra i quattro citati che da più anni militano nella formazione bavarese: Kimmich dal 2015, Neuer addirittura dal 2011. Il centrocampista ha prolungato fino al 2029, mentre il portiere fino al 30 giugno 2026. In quest'ultimo caso, da capire se l'esperienza in Baviera dell'esperto numero uno tedesco proseguirà o meno anche a partire dal prossimo luglio.