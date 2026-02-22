Bayern Monaco, che tegola per Kompany: infortunio per Davies, è uno strappo

Il successo sofferto contro l’Eintracht Francoforte lascia in eredità una notizia amara in casa Bayern Monaco. Nel 3-2 dell’Allianz Arena, la squadra di Vincent Kompany ha infatti perso uno dei suoi uomini chiave: Alphonso Davies.

Il terzino canadese si è fermato subito dopo l’intervallo, accusando un problema al bicipite femorale destro che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 50’, con i bavaresi avanti 2-0. Una sostituzione che aveva fatto temere il peggio e che ha trovato conferma poche ore più tardi: il club ha ufficializzato l’infortunio con una nota diffusa sui propri canali social.

Gli esami effettuati dallo staff medico hanno evidenziato uno strappo muscolare, una diagnosi che implica uno stop prolungato. Una nuova battuta d’arresto per Davies, rientrato solo da poche settimane dopo un serio infortunio al ginocchio che lo aveva già tenuto lontano dal campo a lungo. Per Kompany si tratta di un’assenza pesante, soprattutto in un momento cruciale della stagione. Il Bayern dovrà ora riorganizzarsi sulla corsia sinistra, sperando che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente per un giocatore fondamentale per spinta e profondità.