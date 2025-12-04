Nicolas Jackson non tornerà al Chelsea. Oltre al Bayern, anche l'Aston Villa è una possibilità

Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento sul futuro di Nicolas Jackson, il cui trasferimento definitivo al Bayern Monaco sembra essere in pericolo. L'attaccante senegalese non giocherà più per il Chelsea, indipendentemente dalla decisione del Bayern, ma esiste una possibilità per un suo ritorno in Premier League.

Potrebbe essere in Inghilterra, l'Aston Villa, ma chiaramente la priorità del giocatore al momento è restare al Bayern. Secondo il giornalista, ci sarà molto interesse per l'attaccante, che la squadra di Birmingham ha seguito con interesse nella scorsa stagione. Unai Emery conosce bene il giocatore dai tempi del Villarreal, ma la novità più importante è che la storia tra Jackson e il Chelsea è considerata conclusa.