Bayern, Jackson non ha convinto e il riscatto è troppo costoso: tornerà al Chelsea
Nicolas Jackson tornerà molto probabilmente al Chelsea in estate, dopo che periodo trascorso al Bayern Monaco non ha convinto i tedeschi a esercitare l’opzione di acquisto. L’attaccante senegalese, arrivato in Baviera la scorsa estate con un prestito oneroso da circa 17 milioni di euro e un riscatto fissato a 67 milioni in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze, non ha soddisfatto i requisiti richiesti. In totale, Jackson ha collezionato 22 apparizioni tra tutte le competizioni, di cui soltanto 7 superiori ai 45 minuti, numeri insufficienti per operare un simile investimento.
Arrivato al Chelsea nel 2023 dal Villarreal, Jackson aveva attirato l’interesse di diversi club in Italia, Spagna e Inghilterra prima della sua partenza per Monaco. Con il cambio di allenatore ai Blues nel frattempo, il giocatore di 24 anni rimane aperto a valutare tutte le opzioni, considerando anche il suo ruolo futuro all’interno del progetto della squadra londinese, come riportato da The Times.
Il ritorno a Stamford Bridge potrebbe rappresentare per Jackson una nuova opportunità per ritagliarsi un posto da protagonista e rilanciare la propria carriera in Premier League, dopo un’esperienza tedesca che non ha pienamente rispettato le aspettative.
