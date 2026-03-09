TMW Milan, Bartesaghi: "Emozione incredibile vincere il derby. Rimonta? Pensiamo alla Champions"

Davide Bartesaghi, esterno sinistro del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni.

Vincere un derby è sempre molto bello…

“Certo, è sempre un’emozione incredibile perché i derby sono partite molto importanti. Quest’anno siamo riusciti a vincerne 2 su 2 e siamo molto contenti e felici. Il merito va a tutta la squadra ma siamo molto contenti anche del gol di Pervis che ci ha portato questi tre punti”.

Ora si può parlare di scudetto?

“L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. L’Europa è la casa del Milan e non possiamo mancare. Sognare è gratis ma comunque siamo concentrati sul nostro obiettivo e vediamo cosa succederà da qui in avanti”.

Tra voi e l’Inter ci sono 7 punti o i valori sono più vicini?

“Sono quelli che si vedono sulla classifica. Ora ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Bisogna essere bravi a gestire le partite e cercare di fare il meglio possibile”.

Le tue prestazioni hanno catturato anche le attenzioni di Rino Gattuso. Credi alla convocazione subito? Nel caso, sei pronto?

“Speriamo di sì. Adesso sono concentrato sul Milan, ci mancano altre due partite che sono molto importanti per il nostro obiettivo e cercheremo di fare il meglio possibile”.