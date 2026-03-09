TMW Parma, Pellegrino: "Salvezza vicina. Il Milan mi segue? Ho appena rinnovato, sono felice"

"Sono davvero felici di ricevere questo premio, mi hanno scelto per essere un esempio per i più piccoli, è una grande soddisfazione". Così Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, in occasione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni.

Obiettivo salvezza vicino per il Parma?

"L'obiettivo si sta avvicinando, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la strada è ancora lunga. A livello personale non sono soddisfatto, io voglio sempre di più e voglio sempre migliorare".

Ha rinnovato con il Parma, ma tanti club ti stanno osservando. C'è anche il Milan, ti fa piacere essere accostato a questi club?

"Certo, gli interessi fanno piacere, ma io sono totalmente concentrato sul Parma. Ho appena rinnovato, sono davvero felice".