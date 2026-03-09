Atalanta, Pasalic sfida il Bayern: "Daremo tutto per vivere un'altra notte magica a Bergamo"

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, valido per gli ottavi di finale di andata di Champions: "Speriamo di poterli mettere in difficoltà. Sappiamo che affrontiamo una delle migliori squadre al mondo, una delle favorite della competizione. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo per compiere un'altra impresa per vivere un'altra notte magica a Bergamo".

Sono una delle poche big che non avete incontrato in questi anni.

"Sì, ne sono rimaste pochissime. Loro sono una delle migliori squadre, ma l'abbiamo preparata... Hanno qualche punto debole, cercheremo di sfruttarla domani".

Per esempio?

"Teniamolo per noi, proveremo a sorprenderli".

Qual è la magia che la spinge a segnare nei big match?

"Non ci sono magie, mi godo queste partite. Quando sei bambino sogni di giocare queste gare in Champions contro i più grandi per dimostrare il tuo valore e quindi tiri fuori qualcosa in più. Sarebbe bello farlo anche domani, ma è più importante come ci presentiamo come squadra. Dobbiamo arrivare coraggiosi e giocare le nostre carte".

L'obiettivo è tenere aperti i discorsi in vista del ritorno?

"Sì, assolutamente sì. Giocheremo 180 minuti, due partite... Domani è il primo tempo, dovremo mettere le basi per provare a fare l'impresa nella seconda partita".

Lei è a un passo dal podio dei marcatori dell'Atalanta.

"Sì, mi rende molto orgoglioso. Far gol domani sarebbe l'ideale, ma ne ho tante davanti".

De Roon-Pasalic contro Pavlovic-Kimmich. Questa sfida sarà importantissima.

"Sì, assolutamente sì. Kimmich è forse uno dei punti di riferimento loro, dobbiamo essere noi due bravi a limitarli perché loro due fanno giocare quelli davanti. Servirà aggressività sui centrocampisti, dobbiamo essere pronti".