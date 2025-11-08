Ventura: "Il calcio di oggi non mi emoziona più. Ma con il VAR avremmo vinto più derby"

E' l'ultimo allenatore del Torino ad aver vinto un derby. Era il 2015 e i granata, con Giampiero Ventura in panchina si imposero per 2-1: "Me lo ricordano costantemente i tifosi e io ripeto loro che con il Var ne avremmo vinti molti di più - ha esordito l'ex tecnico granata all'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Subimmo un sacco di angherie, a detta di tutti. Senza scendere in particolari, rigori non dati, espulsioni non comminate, gol buoni non assegnati. Ti posso assicurare che sarebbero stati più di uno".

Sul calcio di oggi si sbilancia: "Mi annoia. Non emoziona più. Ho allenato quando c’erano Ronaldinho, Zidane e Kakà, quando il dribbling, il tunnel, la giocata di qualità erano all’ordine del giorno. Oggi è un calcio quasi comico. Salti di testa con le braccia dietro la schiena, se cadi per terra e il pallone colpisce un braccio ti fischiano contro il rigore una volta sì e l’altra pure.

Dopo uno scontro ordinario uno si accascia e un semplice tocco viene trasformato in un taglio di scimitarra. Il calcio è uno sport di contatto, ma a qualcuno non sta più bene... Col Var Maradona avrebbe segnato quattro gol a partita, mentre molti difensori di allora oggi giocherebbero al massimo quattro gare a stagione. Alcune regole sono demenziali. Io guardo il Psg, il Barcellona, inseguo ancora l’emozione".