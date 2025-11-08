Legrottaglie consiglia la Juventus: "Come non pensare a Del Piero in dirigenza?"

La Juventus è in piena ricostruzione e sempre più definita sia a livello di staff tecnico che di dirigenza. Se in panchina è arrivato Luciano Spalletti, anche dietro alle scrivanie i bianconeri stanno trovando nuova identità, per esempio nel dare spazio ad una leggenda come Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club.

Il suo ex compagno di squadra a Torino, Nicola Legrottaglie, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport oggi in edicola ha parlato anche di lui sottolineando che la Juve abbia bisogno di avere "un’immagine credibile", in questo momento. E a tal proposito, Chiellini è ciò che fa al caso: "Giorgio è stato capitano del club, è una persona intelligente, è sempre andato oltre il campo. Poi, certo, anche lui avrà bisogno di tempo: ma se torniamo sui valori, allora considero la scelta della società assolutamente giusta", spiega Legrottaglie.

E perché allora non prendere in dirigenza anche uno come Alex Del Piero? A tal proposito Legrottaglie non ha dubbi: "Beh, come si fa a non pensare a lui? Sarebbe un altro punto di riferimento", assicura. Il motivo? Alex ha "carisma, spessore, un valore di livello molto alto", continua. Ed a proposito del ruolo da affidare a Pinturicchio, aggiunge: "Già l’idea di avere lui, oltre a Chiellini, darebbe un tocco di juventinità importante. Sul ruolo dipenderà dalle dinamiche interne che si verrebbero eventualmente a creare, ma sarebbe un’altra scelta giusta".