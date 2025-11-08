De Rossi al Genoa, Bruno Conti: "Farà benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune"

Il Genoa riparte da Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è stato presentato nella giornata di ieri come nuovo tecnico rossoblù. L'obiettivo è quello di risalire la china dopo una partenza non positiva. E sull'argomento si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Bruno Conti: "Dani è già un allenatore importante, un leader carismatico e sono sicuro che farà benissimo in una piazza che sembra cucita su misura per lui. Ci metterà poco ad entrare in empatia con i ragazzi anche perché la squadra è buona e ha tutte le possibilità di fare bene".

L'ex centrocampista giallorosso ha poi raccontato la sua esperienza in rossoblù: "Dopo il primo anno in cui dalla B passammo alla A, fui richiamato quando Pruzzo passò alla Roma e il Genoa chiese ad Anzalone di inserirmi di nuovo nella trattativa: 'Un altro anno di prestito o niente', dissero.

È una piazza che vive di calcio, un po’ come la nostra, e quindi è facile immedesimarsi. Io ho trascorso due anni che mi hanno formato molto, poi sono tornato definitivamente a casa, e li ricordo con affetto e riconoscenza. Spero che Dani possa fare bene, anzi benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune".