Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Rossi al Genoa, Bruno Conti: "Farà benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune"

De Rossi al Genoa, Bruno Conti: "Farà benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 10:38Serie A
Andrea Piras

Il Genoa riparte da Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è stato presentato nella giornata di ieri come nuovo tecnico rossoblù. L'obiettivo è quello di risalire la china dopo una partenza non positiva. E sull'argomento si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Bruno Conti: "Dani è già un allenatore importante, un leader carismatico e sono sicuro che farà benissimo in una piazza che sembra cucita su misura per lui. Ci metterà poco ad entrare in empatia con i ragazzi anche perché la squadra è buona e ha tutte le possibilità di fare bene".

L'ex centrocampista giallorosso ha poi raccontato la sua esperienza in rossoblù: "Dopo il primo anno in cui dalla B passammo alla A, fui richiamato quando Pruzzo passò alla Roma e il Genoa chiese ad Anzalone di inserirmi di nuovo nella trattativa: 'Un altro anno di prestito o niente', dissero.

È una piazza che vive di calcio, un po’ come la nostra, e quindi è facile immedesimarsi. Io ho trascorso due anni che mi hanno formato molto, poi sono tornato definitivamente a casa, e li ricordo con affetto e riconoscenza. Spero che Dani possa fare bene, anzi benissimo. Gli auguro tutte le migliori fortune".

Articoli correlati
43 anni dal trionfo a Spagna 1982, Bruno Conti: “All’inizio non si parlava di calcio…”... 43 anni dal trionfo a Spagna 1982, Bruno Conti: “All’inizio non si parlava di calcio…”
Bruno Conti saluta Zalewski: "Sei entrato a Trigoria bambino e ora sei diventato... Bruno Conti saluta Zalewski: "Sei entrato a Trigoria bambino e ora sei diventato uomo"
Rosella Sensi per i 70 anni di Bruno Conti: "Siamo diventati grandi insieme..." Rosella Sensi per i 70 anni di Bruno Conti: "Siamo diventati grandi insieme..."
Altre notizie Serie A
Amoroso racconta Vanoli: "Pignolo come deve essere un tecnico di alto livello" TMWAmoroso racconta Vanoli: "Pignolo come deve essere un tecnico di alto livello"
Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo... Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"
Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo" Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"
Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic... Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic
Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente... Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Tardelli: "Conte allenatore giusto per vincere, Allegri può dare fastidio. Bene la... Tardelli: "Conte allenatore giusto per vincere, Allegri può dare fastidio. Bene la Juventus"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram dalla panchina, con Lautaro ancora Bonny
3 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
4 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.1 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera c'è la Juve, Comotto: "Toro, da 10 anni non vince il derby quindi è tempo di rifarsi"
Immagine news Serie A n.2 Milan, vai in vetta? Sacchi: "Con il Parma occasione che va colta al volo"
Immagine news Serie A n.3 Verona, come sgasa Belghali: la scoperta di Sogliano ha conquistato anche Petkovic
Immagine news Serie A n.4 Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Paleari prova a 'parare' anche la Juventus: a 33 anni il mondo capovolto
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Gytkjaer: "Ci stiamo risollevando in classifica. Mi adeguo alle scelte del mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Cassata dopo il pareggio contro il Bari: "Eravamo alla ricerca di risposte positive"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Venezia-Sampdoria: c'è voglia di cambiare il passo per entrambe
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Di Carlo: "Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Arbitri? Nessun alibi"
Immagine news Serie C n.4 Siracusa-Casarano, maxi stangata: 20 ultras denunciati e colpiti da DASPO dopo gli scontri
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Zauri: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dobbiamo essere più cinici"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 13ª giornata: undici gare in programma oggi. Occhi su Citta, Ravenna e Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?