Polverosi su Genoa-Fiorentina: "De Rossi-Vanoli, doppia prima volta che può lasciare il segno"

Nel suo fondo pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato della partita di domani fra Genoa e Fiorentina: "Daniele De Rossi e Paolo Vanoli non hanno mai incrociato le loro strade da giocatori (...). Quando il romanista è diventato titolare - prosegue - l’altro era già in Scozia con i Rangers. E anche da allenatori è la prima volta. E’ una doppia prima volta che può lasciare il segno, domani si giocano l’ultimo posto in classifica. Certo che il calcio è davvero il regno dei programmi non rispettati.

Una società pianifica, guarda al futuro, ha una visione, un obiettivo, un’ambizione, studia la sua crescita e poi succede quello che è successo al Genoa e alla Fiorentina. Salta tutto. Perché il calcio è questo. Non è una fabbrica di bulloni, è un’azienda sospesa nell’incertezza dove uno più uno non fa due, ma a volte zero (come nel caso in questione) e a volte dieci. (...).

Dopo Genoa-Fiorentina ci sarà la sosta, alla ripresa Vanoli troverà la Juve al Franchi e l’Atalanta a Bergamo. Per De Rossi, invece, due scontri diretti a Cagliari e col Verona. Ma forse, visti i precedenti, conviene evitare qualunque programma - conclude -. Meglio navigare a vista".