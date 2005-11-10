Benitez su Como-Roma: "La immagino spettacolare e ricca di soluzioni tattiche"

Como-Roma per Rafa Benitez è senza alcun dubbio il match più interessante in calendario nel weekend di ripresa della Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo vede nella partita tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini un manifesto la massima serie.

Como-Roma, due idee di calcio vicine

Benitez non ha dubbi sullo spettacolo: "La immagino spettacolare, combattuta, ricca di soluzioni tattiche e di invenzioni. Non solo Fabregas e Gasp ma anche interpreti che conquistano il pubblico. E comunque non sarà certo gara ad eliminazione, però l'anti-Inter può in qualche modo emergere. Squadre forti, diverse eppure eguali nella ricerca dello spettacolo, guidate da allenatori distanti anagraficamente ma vicini nelle visioni estetiche. Fabregas è speciale per il modo e i tempi in cui si sta imponendo, ha giovani di prospettiva, e non si pensi solo a Nico Paz: Baturina è delizioso, Ramon difende con la naturalezza di un trentenne e ne ha solo 21; Da Cunha è straordinario e ne ha 25. E la Roma è l'espressione di Gasp, il suo calcio a tutto campo, riaggressione alta, verticalizzazioni immediate; un attaccante come Malen esaltato dagli schemi e devastante, Dybala che è tornato ai suoi livelli; Koné in mezzo al campo che demolisce e spinge, Rodrigo Mora che entra e spacca. Quando stanno bene, fai fatica a tenerli"