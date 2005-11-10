Benitez: "Inter, preoccupa la fragilità difensiva. Napoli, difficoltà non preventivabili"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Rafael Benitez ha parlato della sconfitta dell'Inter nel derby: "Le sconfitte nel derby fanno più male di quelle normali ma ho letto di una situazione assai al limite in attacco: l’assenza di Lautaro Martinez è un fattore che incide in maniera rilevante e se poi ti ritrovi con Bonny e con Pio Esposito febbricitanti, sei costretto a rivedere i tuoi piani e anche le tue convinzioni.

C’è un aspetto che immagino stia preoccupando Chivu: una certa fragilità difensiva. Altre volte, e non raramente, è successo di andare sotto di due reti, ma le rimonte hanno finito per esaltare giustamente il carattere e la consistenza di un organico forte e far sorvolare su quei problemi. Che stavolta vengono però amplificato dal rumore del 3-1".

Infine un passaggio sul Napoli che se la passa male: "Ed è una sorpresa, perché queste difficoltà non potevamo metterle in preventivo. Ma si stanno verificando situazioni eccezionali che finiscono per incidere pesantemente: nel secondo tempo a Torino Allegri ha dovuto fare i conti con undici assenze e tutte di un peso significativo. Con il Porto, non avrà Di Lorenzo, Olivera, Spinazzola, Favasuli, Lobotka e non sappiamo come starà Hojlund e come De Bruyne. Un’emergenza del genere, quasi totale, ti costringe a prendere coscienza della realtà attuale. Certo, qualche punto per strada è stato lasciato, e questo appesantisce il quadro".