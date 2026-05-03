Bergomi: "La Juventus non l'ha sbloccata subito e ha pagato. Mancato il tiro da fuori"

Ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato il pareggio per 1-1 della Juventus contro il Verona nella 35^ giornata di Serie A: "O la sblocchi subito una partita così, e la Juventus ci ha provato con Conceiçao e Bremer, o sennò diventa difficile. Alla prima in contropiede si è fatta infilare e poi è dura perché il Verona si chiude".

Troppi attaccanti ad intasare l'area nel secondo tempo?

"Capisco che quando devi vincere e il Verona non riparte quasi mai puoi togliere i terzini e mettere dentro giocatori da uno contro uno, ma diventa difficile a quel punto. La difficoltà del trovare la posizione di David e in parte anche Vlahovic sono state evidenti, poi è mancato il tiro da fuori che è importante quando una squadra si chiude come il Verona. E togliere Thuram in questo senso non ha aiutato".