Bergomi punge Milan, Juventus e Napoli: "Non possono dire di puntare alla Champions"

Intervistato dall'edizione di oggi di Repubblica per approfondire le tematiche collegate alla vittoria del 21° Scudetto da parte dell'Inter, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha colto la palla al balzo per mandare una 'frecciatina' a proposito del tenore comunicativo portato avanti nei mesi scorsi dalle principali rivali in campionato: Milan, Napoli e Juventus.

Ha detto infatti Bergomi, ripartendo da quello che dovrà essere l'obiettivo dell'Inter per la prossima stagione: "L'obiettivo dovrà essere vincere il campionato. E non vale solo per l'Inter: Milan, Napoli e Juve non possono dire di puntare solo ai posti Champions, non è giusto verso i tifosi". Parole che di fatto si mettono in scia a quei concetti più volti già esplicitati dal tecnico della Beneamata, Chivu.

Tornando invece con l'attenzione all'Inter, queste le parole di Bergomi che raccontano il cammino dei nerazzurri in stagione, a partire dal lavoro del mister Cristian Chivu: "Bravo a riconoscere il lavoro di Inzaghi e aggiungere le sue idee, senza guastare automatismi o mettere in difficoltà i giocatori. Samaden diceva che entra nel cuore dei giocatori e così è stato. Il migliore? Lautaro, un gradino sotto Zielinski e Dimarco. La sorpresa? Pio Esposito, entra e dà energia".

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