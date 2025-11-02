Bernabé da record: il suo gol dopo 13’’ è il terzo più veloce della Serie A a tre punti

Un lampo, un guizzo, un record. Sono bastati appena 13 secondi ad Adrián Bernabé per lasciare il segno nel derby emiliano tra Parma e Bologna, firmando uno dei gol più rapidi della storia recente della Serie A. Sul lungo rilancio di Suzuki, il numero 10 gialloblù ha sfruttato un rimpallo favorevole tra Benedyczak e Lucumí, battendo di piatto destro Skorupski e facendo esplodere il Tardini.

Secondo i dati forniti dagli esperti di Opta, quello di Bernabé è il terzo gol più veloce mai realizzato dall’inizio di una partita di Serie A da quando questo dato è disponibile (stagione 2004/05). Solo Rafael Leão (6 secondi contro il Sassuolo nel dicembre 2020) e Hirving Lozano (9 secondi contro l’Hellas Verona nel gennaio 2021) hanno fatto meglio nella storia del massimo campionato.

Un gol-flash che sembrava indirizzare la gara, poi ribaltata dal Bologna, trascinato da un Santiago Castro in serata di grazia: doppietta per l’argentino, decisivo prima con il pari e poi con il gol del sorpasso. Ma il nome di Bernabé resterà comunque negli annali: 13 secondi di puro istinto, per un gol che entra di diritto nella storia del calcio italiano.