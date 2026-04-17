TMW Carnevali: "C'è molto in comune tra Como e Sassuolo. Italia? Oggi ci sono meno talenti"

Intervenuto sul palco della tavola rotonda dal titolo "Il calcio del futuro, tra modelli, idee e responsabilità" al Mapei, l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato così dello sviluppo dei giovani calciatori oggigiorno. Queste le sue dichiarazioni raccolte dagli inviati di TMW:

"Noi presentammo un progetto alla famiglia Squinzi su quello che potrà essere il Sassuolo in 10 anni, ne sono passati 12, e mi sento di poter dire che abbiamo realizzato tante cose, non dico tutto perché ancora tante cose dovremo realizzarle, è un progetto inizialmente nato dal punto di vista del marketing. All’inizio puntavamo tanto sui giovani e sugli italiani e questo ci ha permesso di crescere e tanti di loro sono in nazionale. Questo è un progetto sportivo ma non solo, pensiamo alle strutture, abbiamo uno dei centri sportivi più belli d’Italia, abbiamo ospitato più volte la Nazionale, ed è diventato un modello e penso che ci possano prendere anche da esempio. Io sono felice del Como perché sta investendo non solo nel lato sportivo e questo dimostra che da alcune proprietà straniere che entrano nel nostro mondo si può anche imparare e su certi aspetti c’è molto in comune tra Como e Sassuolo".

Sulla mancanza del talento in Italia, Carnevali ha poi aggiunto: "Forse di talenti ce ne sono meno perché nei settori giovanili si investe di meno oppure ci sono meno talenti perché ci sono altre problematiche. Io ero in Bosnia, guardavo la partita, pensavo a quando c’erano Totti, Del Piero, altri talenti così. Ora ce ne sono meno ma magari abbiamo dei giocatori che devono crescere e migliorarsi e questo è il lavoro che dovrebbe essere fatto. Noi investiamo e crediamo tanto sul settore giovanile e penso che dovrebbero farlo anche altri club, c’è da fare un lavoro tutti insieme. I settori giovanili hanno una serie di difficoltà anche per via delle normative. Il calcio è un’evoluzione continua. Se guardo l’album Panini di 30-20-10 anni fa vedo ora tante figure che sono andate a inserirsi a livello dirigenziale e tecnico che sono tantissime, poi c’è l’intelligenza artificiale, ci sono anche tante altre novità. A livello giovanile l’importante è far crescere i giovani non vincere. Poi quando arrivi a grandi livelli devi far lavorare tutti in gruppo per fare risultati. Noi come Sassuolo abbiamo sempre cercato di lavorare in un sistema con l’obiettivo del bel gioco, non sempre ci siamo riusciti ma ci abbiamo provato, e questo potrebbe anche essere un focus per altre, però questa è la nostra idea".