Sassuolo-Como, le formazioni ufficiali: sorprese Turati e Nzola dal 1', c'è Morata
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Sono ufficiali le scelte di formazione di Sassuolo e Como per la gara che aprirà il 33° turno di Serie A, in programma al Mapei alle ore 18.30. Di seguito i due undici in campo, scelti rispettivamente da mister Grosso e mister Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.
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