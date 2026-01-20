Big match ancora fatali. Ma Chivu conferma, l'Inter con l'Arsenal non poteva fare di più

L'Inter ha perso tre gare consecutive in una singola edizione della Champions League per la prima volta nella sua storia. Se poi si considera che le ultime tre avversarie corrispondono al nome di Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal - ovvero tutte le big affrontate nel girone unico di questa edizione di Champions - ecco che il dato sui big match fatali torna ancora d'attualità.

Nel 3-1 firmato Arsenal a San Siro, c'è da dire, ci sono delle attenuanti: i Gunners - che già stanno dominando la Premier League - hanno stabilito la loro più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (sette, ndr). Insomma, una macchina da guerra (calcistica) difficilmente arginabile in questa prima metà di stagione, che si è abbattuta inesorabile anche sull'Inter di Chivu.

La conferma arriva dallo stesso tecnico nerazzurro nel post gara: "Sono stati più forti per velocità, intensità, letture immediate" ha dichiarato il tecnico nerazzurro con sincera ammirazione per gli avversari. "Non ci abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo avuto anche le nostre occasioni. Se contro Liverpool e Atletico potevamo portare qualcosa di più, stasera no, stasera non era possibile".