Sucic rende onore all'avversario: "In questo momento l'Arsenal ha la miglior difesa al mondo"

Petar Sucic, autore del bellissimo gol nerazzurro contro l'Arsenal, parla ai microfoni di Inter Tv a fine partita: "Loro sono una buona squadra, giocano un buon calcio ma noi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto occasioni soprattutto nella prima metà quando abbiamo anche segnato. Nel secondo tempo non siamo riusciti a concretizzare quanto costruito, peccato.

In questo momento l'Arsenal ha la miglior difesa al mondo, li abbiamo messi in difficoltà, abbiamo creato ma dobbiamo essere più cinici. Nel calcio devi segnare, loro ne hanno fatti tre e noi uno, nel calcio conta questo. Il mio gol? Un bel gol ma non è importante ora, una gioia differente".